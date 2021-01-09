Американский предприниматель Илон Маск намерен продать все свое имущество ради демонстрации серьезности своих намерений по колонизации Марса и строительству на красной планете города. Об этом он сообщил в субботу, 9 января, в интервью изданию Business Insider.- С финансовой точки зрения у меня не останется практически ничего ценного, если не считать акций компании. По сути, я в прямом смысле собираюсь остаться бездомным. Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. Для колонизации Марса потребуется много ресурсов, - сообщил Илон Маск.Изобретатель объяснил, что, по его мнению, продажа имущества станет доказательством того, что его намерения относительно Марса серьезны. Отмечается, что в минувшем году Илон Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов своей недвижимости.Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком мира, обойдя руководителя Amazon Джеффа Безоса. Это произошло на фоне повышения курса акций Tesla. Сам Илон Маск удивился, узнав эту новость.