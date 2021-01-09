Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в время которых признался, что видит будущее Турции в Европе.- В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего развития между Турцией и ЕС, а также региональные события. Президент Эрдоган заявил, что Евросоюз занимает приоритетное положение в повестке его страны. Он также сообщил, что видит будущее Турции в Европе, - говорится в распространенном заявлении канцелярии турецкого лидера, пишет ТАСС.