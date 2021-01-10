Девушка решила сделать своему парню подарок под Рождество и не придумала ничего лучше, как купить ему лотерейный билет.Узнав, что билет оказался выигрышным, она потребовала от возлюбленного долю призовых в 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей). Об этом случае пишет Мirror.Пожаловавшись на то, что парень не намерен делиться с ней выигрышем, на девушку обрушилась масса негатива. Однако другую позицию представила сестра парня. Он посчитала, что он не обязан делить деньги со своей дамой, поскольку это был подарок, а значит весь сорванный куш должен принадлежать ему.- Она думает, что он должен отдать ей часть денег, когда она дала ему карточку, но я думаю, он должен оставить ее себе, поскольку карточка была подарком, - приводит слова девушки издание.В сети разгорелся серьезный конфликт между сторонами в выяснении - кто же из них на самом деле прав. Стал ли делиться парень выигрышем пока неизвестно.