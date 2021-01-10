Последние новости на утро 10 января 2021 года: В России с воскресенья, 10 января, вступают в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Благодаря этому в стране будет усилен контроль за операции граждан с наличными денежными средствами. теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет поступать в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Контролироваться ко всему прочему будут и почтовые переводы, если их сумма будет превышать 100 тысяч рублей.Прожиточный минимум на 2021 год на душу населения составит 11 653 рубля. Все дело в том, что порог бедности в России стал выше, а это грозит тем, что бедняков в стране может стать больше.Вступил в силу закон об удаленной работе: на что все сотрудники имеют право, выяснил kp.ru. Оказалось, что поправки к Трудовому кодексу предусматривают три режима дистанционной работы: постоянно, временно, либо периодически. В зависимости от этого режима и устанавливаются правила сотрудничества.В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому теперь вводятся штрафы за неоплату проезда по платной автомобильной дороге. В случае нарушения закона водителей легковых авто ждет штраф в размере 1,5 тысяч рублей, а водителям автобусов и грузовиков придется заплатить 5 тысяч рублей.В Индонезии спасатели извлекли части тел, одежду и металлические обломки из Яванского моря на месте обнаружения обломков рухнувшего пассажирского Boeing 737. Части лайнера были найдены специалистами между островами Лаки и Ланканг.В Пакистане произошло масштабное отключение электроэнергии, свет внезапно отключился во многих городах. Считается, что отключение электроэнергии было вызвано отключением системы Национальной транспортно-диспетчерской компании (NTDC).