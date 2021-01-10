Вице-президент США Майкл Пенс не исключил, что в отношении действующего президента Дональда Трампа могут применить 25-ю поправку к Конституции, если он \\"станет более нестабильным\\", сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении Пенса.Он также отметил, что команда Пенса опасается необдуманных действий со стороны Трампа или создания угрозы для страны.Телеканал CNBC сообщил, также ссылаясь на источники, что Госсекретарь США Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин обсуждали возможность применения в отношении Трампа 25-й поправки к Конституции. Источники CNBC отмечали, что вопрос обсуждали неофициально и пришли к выводу, что на отстранение Трампа от должности потребуется слишком много времени. Стороны также высказались о своём опасении, что отстранение Трампа обострит настроение его сторонников.В 25-й поправке Конституции США говорится об автоматической передаче власти вице-президенту, если он и большинство сотрудников администрации президента посчитают президента недееспособным.