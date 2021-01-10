Курение не отличается от любой другой зависимости, а зависимость чаще всего больше зависит от образа жизни и привычек, заявил директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.- Поэтому бросить курить можно, только изменив модус поведения, способы коммуникации, общения с окружающим миром. Как правило, всё это сопрягается с тем, как ты себя ведёшь, - отметил эксперт в беседе с RT.Зыков объяснил, что при связи курения с физиологической надобностью, как приём пищи, или при социальных штампах поведения, как перекур в компании, необходимо это проанализировать и порвать эти связи.- Прежде всего отказаться от той ситуационной конструкции, которая тебя провоцирует на употребление никотина. И вот тогда, если это осознанный процесс, осмысленный, неоднократный, ты бросишь , - рассказал нарколог.Зыков также рассказал, что хорошо относится к никотиновым пластырям, но против электронных сигарет, поскольку они сохраняют оральный рефлекс. Помочь победить зависимость от курения также помогут новогодние каникулы и отсутствие перекуров с коллегами.