Корпорация Apple удалила из App Store социальную сеть Parler, популярную у сторонников действующего президента США Дональда Трампа, сообщает издание The Verge со ссылкой на заявление Apple.- Мы всегда поддерживали разнообразие взглядов, представленных в App Store, но на наших платформах нет места угрозам насилия и незаконным действиям. Parler не предприняла адекватных мер в ответ на распространение угроз общественной безопасности, - приводит издание фрагмент заявления компании.В нём также сказано, что приложение не будет работать, пока не решат указанные проблемы.Ранее Apple сообщила разработчикам приложения Parler, что оно будет удалено, если для соцсети не создадут в течение суток надёжную систему модерации. Приложение также удалила из магазина Play Store компания Google из-за \\"продолжающейся и чрезвычайной угрозой общественной безопасности\\".