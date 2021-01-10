Коронавирус провоцирует \\"психологический дистресс\\" - ощущение внутреннего неблагополучия, которое приводит к росту напряжения и нарушениям сна, заявил заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов. Он также отметил, что такие изменения особенно сильно проявляются в начале иммунной реакции организма на заражение.По словам руководителя сомнологической службы \\"Унисон\\", невролога-сомнолога Елены Царевой, за время эпидемии число обращений пациентов с нарушениями сна увеличилось на 42–46%.- Риск того, что после заболевания коронавирусом сон не вернется к привычному, существует. Если оно послужит толчком к декомпенсации психического заболевания, которое есть у человека, — депрессии, тревожного расстройства. Или если человек обладает особым психологическим складом, например повышенным вниманием к своему сну, — он начнет слишком много беспокоиться о нем, и этот механизм может вызывать нарушения сна, - отметил Полуэктов в беседе с РБК. Врач посоветовал обратиться в таком случае к неврологу, который назначит успокоительные препараты, чтобы человек перестал зацикливаться на проблемами со сном.