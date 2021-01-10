Несколько стран изменили правила въезда для иностранцев на фоне пандемии коронавируса.С 10 января все иностранцы, прилетающие на Кубу, должны иметь с собой справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования на коронавирус, сделанного в течение 72 часов до вылета. По прилёте им придётся пройти тестирование на COVID-19 повторно, а следующее - через пять дней.В Великобритании с 8 января ввели обязательную проверку отрицательного теста на коронавирус, также сделанного в течение 72 часов до момента прибытия в страну. Для пассажиров, прибывших из эпидемиологически опасных для Великобритании стран, стал обязательным десятидневный карантин. Прервать его разрешат только через пять дней, после повторного тестирования.Также с 8 января управление гражданской авиации Греции ввело семидневный карантин для пассажиров международных рейсов. Все прибывающие в страну должны пройти ПЦР-тестирование на коронавирус.