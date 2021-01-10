В России за минувшие сутки зафиксировано 22 851 новый случай заражения коронавирусом. Заболевшие выявлены в 83 регионах России из 85. Среди новых заражённых у 11,3% не было никаких симптомов коронавируса. Общее число заразившихся достигло 3,4 миллиона человек.Более всего заболевших выявили в Москве - 4 216 человек. На втором месте Санкт-Петербург с 3 010 новыми случаями заражения коронавирусом. На третьем месте Московская область, где тесты на COVID-19 оказались положительными у 1 292 человек.За сутки выписаться после прохождения лечения от коронавируса смогли 24 080 человек. Всего за время эпидемии врачи в России вылечили 2,7 миллиона человек.За весь период пандемии коронавируса в России умерли 61 837 человек, а за последние сутки - 456 пациентов.