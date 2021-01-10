Журналист Эндрю Хиггинс сравнил в своей статье для американского издания The New York Times беспорядки в Вашингтоне с действиями ополченцев Донбасса в 2014 году.Автор публикации считает, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа и ополченцы на Украине похожи тем, что выбрали \\"флаги давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел\\". Хиггинс уточнил, что речь идёт о флагах Конфедерации, СССР и Российской империи.- Никто из них ничего не знал о Конфедерации и не испытывал к ней особого интереса, но они знали, что ее ненавидят те, кого они ненавидят, - добавил Хиггинс.Вторым сходством журналист посчитал непоколебимую веру участников обоих событий в том, что на их стороне правда.Хиггинс также отметил, что штурм Капитолия похож на события в Москве осенью 1993 года.