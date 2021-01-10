Российский актер театра и кино Максим Браматкин умер в 41 год, сообщил режиссер Донатас Грудович в своём Facebook.- Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: \\"C новым годом, извини - я спал\\". Самое страшное - предчувствовал за неделю, но так и не доехал до него. <…> Старость - это когда ходишь на кладбище к друзьям, - написал в своей публикации написал Грудович.Он также рассказал, что последние годы они с Браматкиным сняли четыре картины, а отец рекомендовал ему снимать Браматкина, \\"пока он жив\\".- Я успел тебя снять в том кино, которое ты хотел, Максим, - добавил Грудович.Последние дни своей жизни актёр Максим Браматкин \\"был очень дисциплинирован и расцветал в кадре, но угасал дома без работы\\", рассказал также режиссёр.Российский актёр Максим Браматкин известен благодаря своим ролям в сериалах \\"Девять жизней Нестора Махно\\", \\"Небо в огне\\", \\"Простые истины\\", \\"Дело чести\\" и роли в фильме Николая Лебедева \\"Звезда\\".