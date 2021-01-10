Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже привык к тому, что его называют батькой.- Ну, я и есть батька. Нравится или не нравится, батька и батька. Я привык к этому, - заявил Лукашенко в беседе с телеканалом \\"Россия - 1\\".Лукашенко также сравнил себя с белкой в колесе, которая не может остановиться, и поделился, что думать об усталости ему некогда.- Человек привыкает ко всему. Президент - это белка в колесе. Остановиться невозможно. Вот колесо вертится - ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь. Поэтому привыкаешь, и такого ощущения, что вот ах, устал, все, не хочу, ухожу и так далее [нет]. Может, это и так, если бы ты думал об этом. Но об этом не думаешь, - заявил Лукашенко.