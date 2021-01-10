Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что в отношении протестующих во время парламентских выборов не будут принимать репрессивные меры, а полиция будет действовать строго в соответствии с законом.- Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго в соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет, - передаёт цитату президента Казахстана издание Tengrinews.Напомним, 10 января в Казахстане начались выборы депутатов мажилиса (парламента).