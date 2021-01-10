Беларусь хочет и будет выстраивать отношения с Вашингтоном, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.- Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать с ними отношения, - отметил Лукашенко в интервью телеканалу \\"Россия - 1\\", добавив, что если в Вашингтоне этого не хотят, то \\"захотят\\".Напомним, после дипломатического скандала в 2008 году Беларусь и США отозвали своих послов с территории друг друга и сократили штат дипломатических представительств до минимума.20 июля 2020 года Лукашенко назначил послом Беларуси в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко, но он продолжал работать в МИД Беларуси, а 25 декабря скончался.21 декабря Сенат США одобрил новый Акт о демократии для Беларуси.23 декабря Госдепартамент сообщил, что дипломат Джули Фишер была приведена к присяге в качестве американского посла в Беларуси.