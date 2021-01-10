11 января в Москве по инициативе российского лидера Владимира Путина пройдут трехсторонние переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщила пресс-служба Кремля.Лидеры трех стран в ходе встречи планируют рассмотреть ход урегулирования конфликта в Карабахе, а также обсудить дальнейшие шаги по решению проблем в регионе. Особое внимание они уделят вопросам оказания помощи жителям Карабаха, которые пострадали от боевых действий, и развитию торгово-экономических и транспортных связей в регионе.Владимир Путин также намерен провести отдельные переговоры с президентом Азербайджана и главой армянского правительства.Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября минувшего года. В ноябре лидерами России, Азербайджана и Армении было подписано трёхстороннее заявление, в соответствии с которым все военные действия в регионе были прекращены. При посредничестве Москвы Баку и Ереван договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших, а в Карабах направили российских миротворцев.Вчера руководители спецслужб Армении и Азербайджана встретились на нейтральной приграничной территории, чтобы обсудить обмен пленными и поиск пропавших без вести в результате конфликта.