В 90% случаев ПЦР-тесты для диагностики коронавирусной инфекции, которые используют на территории Украины, были произведены в России. Об этом в воскресенье, 10 января, написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Украинского научного центра «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко.- Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства. На Украине для определения коронавируса в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Российские ПЦР тест-системы используются, как в частной так и бюджетной сфере, - заявил эксперт.Он сообщил также, что тест-системы для диагностики COVID-19 харьковской компании Астравир производятся на основе российских компонентов. Сергей Кравченко объяснил, что по закону Украины, вакцины и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами.- Выходит, что одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять можно, а другие – нет. Перестаньте врать народу Украины, - призвал глава украинского научного центра.Ранее представители властей Украины заявили о невозможности закупать российские вакцины от коронавируса по политическим причинам.