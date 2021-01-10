Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что никто из его сыновей в будущем не хочет заниматься политикой. Об этом глава республики сообщил в воскресенье, 10 января, в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».- Ни у одного сына, ни у кого из троих, даже у старших нет желания заниматься профессионально политикой. Хотя мы с Николаем дома постоянно обсуждаем политику, иногда даже на повышенных тонах. У него своя точка зрения. В чем-то он прав, особенно вот сейчас, - сообщил Александр Лукашенко.Сам Николай в интервью уточнил, что несогласие по некоторым вопросом с отцом не делает его оппозиционером, а все споры они эффективно и быстро решают. Он также признался, что иногда дает советы своему отцу.- Это всегда по-разному воспринимается. Мы очень схожие личности, оба сильных характера, мы воспринимаем это не всегда гладко, однако прислушиваемся друг к другу, - рассказал Коля.Александр Лукашенко сообщил также, что его старший и средний сыновья росли в совершенно других условиях по сравнению с его младшим сыном, поскольку в период их взросления политик был очень занятым человеком. Президент отметил, что его младший сын, в частности, предпочитает открыто высказывать свое мнение.Напомним, что у президента Белоруссии трое сыновей - Виктор (1975), Дмитрий (1980) и Николай (2004). Младший из них в сегодняшнем интервью сообщил, что Александр Лукашенко отказывался следовать рекомендациям врачей во время лечения от коронавируса и назвал своего отца «отвратительным пациентом».