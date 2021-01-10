Не менее 11 человек погибли и еще 18 пострадали после схода двойного оползня в районе Сумеданг индонезийской провинции Западная Ява. Об этом в воскресенье, 10 января, пишет агентство Reuters, ссылаясь на представителя Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий.Первый оползень сошел вчера в 16:00 по местному времени, второй – через 3,5 часа после этого.- Первый оползень был вызван сильными дождями и неустойчивым состоянием почвы, а следующий произошел, когда офицеры эвакуировали жертв из первой зоны стихийного бедствия, - говорится в заявлении.Жертвами катаклизма стали в том числе руководитель местного военного командования и сотрудник BNPB. Они прибыли на место происшествия после первого оползня для оказания помощи пострадавшим.Еще восемь местных жителей считаются пропавшими без вести. Точное число погибших и пострадавших по состоянию до сих пор уточняется, поскольку сильные ливни затрудняют поисково-спасательную операцию. Ночью работу спасателей пришлось временно приостановить из-за угрозы схода третьего оползня, однако очередного бедствия не произошло, и операцию продолжили. Отмечается, что сход оползней типичен для данного района провинции.