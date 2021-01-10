Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора обсудили вопросы карабахского урегулирования, в том числе затронули предстоящую 11 января в Москве трехстороннюю встречу лидеров России, Азербайджана и Армении. Пресс-служба Кремля в воскресенье, 10 января, сообщает, что французский лидер поддержал усилия России по содействию урегулированию конфликта в регионе.- Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Главы государств обсудили вопросы, связанные с предстоящей 11 января в Москве трехсторонней встречей. С учетом последовательной реализации совместного заявления от 9 ноября отмечено, что прежде всего на этой встрече имеется в виду рассмотреть дальнейшие шаги по налаживанию мирной жизни в Карабахе, - говорится в сообщении.В ходе диалога также была акцентирована важность неотложного оказания гуманитарной помощи пострадавшему от военных действий населению региона, в том числе по линии профильных международных организаций.Российский и французский лидеры также поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.Как писал сайт kp.ru, 11 января в Москве по инициативе российского лидера Владимира Путина пройдут трехсторонние переговоры с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.