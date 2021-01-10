Российский президент Владимир Путин в воскресенье, 10 января, провел совещание, на котором обсуждались вопросы урегулирования ситуация в Нагорном Карабахе, а также ситуация на Южном Кавказе. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.- В преддверии встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном Владимир Путин провел совещание по вопросам нагорно-карабахского урегулирования и ситуации на Южном Кавказе, - говорится в сообщении.В совещании приняли участие секретарь Совбеза России Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, а также директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.Ранее Владимир Путин обсудил ситуацию с урегулированием конфликта в Карабахе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Французский лидер поддержал усилия российской стороны по урегулированию обстановки в регионе.