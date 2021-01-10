С сегодняшнего дня в России вступил в силу поправки в так называемый антиотмывочный закон. Изменения призваны ужесточить контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов. В эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт российского Института стратегических исследований Михаил Беляев оценил данные нововведения и объяснил, что теперь измениться для обычных клиентов банков.- Перечисление на баланс мобильного телефона сумму свыше 100 тысяч рублей – это, пожалуй, единственный запрет, которые коснется большинства людей. Да и то на баланс телефона 100 тысяч начисляет не каждый и не каждый день. Начислить вы можете эти 100 тысяч, но потом с отзывом этих денег с этого счета уже возникают сложности в виде препятствий, - объяснил специалист.Сделано это для того, чтобы исключить мошеннические схемы. Дело в том, что раньше злоумышленники нередко промышляли подобной схемой: деньги отправить на телефонный счет, другой человек мог их оттуда тут же отозвать. Таким образом совершался перевод в обход этой системы, сообщил Михаил Беляев.Напомним, что изменения в закон также предполагают, что теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет поступать в Федеральную службу по финансовому мониторингу.- Эта информация и передавалась всегда в Росфинмониторинг. Но теперь, с одной стороны, что-то облегчилось, что-то затруднилось. Облегчилось то, что банк не будет блокировать эти операции. Но будет передавать информацию об этих операциях в Финмониторинг. Тот уже будет решать, что с ними делать дальше. Большинства простых граждан это не касается абсолютно никоим образом. Наоборот, для них это даже станет легче, потому что банк просто не имеет права их блокировать по факту блокировки, - подчеркнул эксперт российского Института стратегических исследований.Михаил Беляев прокомментировал также случаи, когда банк блокирую счета своих клиентов. Эксперт объяснил, что такая блокировка может осуществляться только в случае возникновения серьёзных опасений и в автоматическом режиме. Если в законе было заложено, что частотность каких-то операций, переводов может вызывать подозрения, то создается соответствующий алгоритм, который срабатывает помимо воли сотрудников кредиткой организации. Многие банковские операции автоматизированы и проходят без участия человека, заключил Беляев.