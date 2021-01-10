Российский сенатор Алексей Пушков перечислил три главные проблемы, с которыми государство столкнется в 2021 году. Об этом он написал в воскресенье, 10 января, в своем Telegram-канале.Парламентарий полагает, что основными проблемами текущего года для России станут выход из пандемии коронавирусной инфекции, изменение внешней политики США и диктат интернет-гигантов. Ответом на первый вызов, по словам сенатора, должна стать вакцинация и сокращение степени уязвимости населения от коронавирусной инфекции.- На вторую — только что вступивший в силу закон против цензуры в интернете, а также развитие собственных интернет-платформ. Нет никаких сомнений, что сетевые гиганты не будут выполнять требования России, - отметил Алексей Пушков.Решение последней проблемы, по его мнению, будет зависеть от способности России противостоять давлению с американской стороны, которое, вероятнее всего, в 2021 году увеличится.Алексей Пушков добавил, что любой признак слабости со стороны российских властей будет восприниматься Штатами как свидетельство успешности давления и приведет к его усилению. Парламентарий отметил также, что диалог по некоторым вопросам, например, о продлении СНВ-3 с Вашингтоном все еще возможен, однако будет иметь ограниченный характер и не повлияет на «основное содержание отношений».