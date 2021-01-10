Пассажирский самолет, которые потерпел крушение в Индонезии, при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. О причине крушения самолета Боинг 737 в Индонезии в воскресенье, 10 января, рассказал в ходе беседы с журналистами представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади, чьи слова приводит портал Detik.Он рассказал, что, в соответствии с данными спутников, во время взлёта в радиусе 10 километров наблюдалась большая облачность, сильные осадки и гроза.- Все воздушные суда, которые в тот момент находились в этом районе, должны были испытывать сильную турбулентность. Вместе с тем видимость составляла около двух километров, и это условие подходит для взлета или посадки, - отметил Дэни Сэптиади.Напомним, воздушное судно индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпело крушение, когда выполняло в минувшую субботу рейс из Джакарты в Пантианак. На борту самолета находились 50 пассажиров, шесть членов экипажа, а также шесть сотрудников авиакомпании. Через четыре минуты после вылета из аэропорта в столице Индонезии судно начало резко терять высоту и рухнуло в воду.