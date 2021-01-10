Трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту, российский спортсмен Денис Юсков пропустит этапы Кубка мира и Чемпионат мира по конькобежному спорту 2021 года. Об этом он сообщил в воскресенье, 10 января, в интервью РИА Новости.До этого Денис Юсков был вынужден пропустить несколько стартов в России из-за проблем с коленом. На лед спортсмен вернулся только в начале января текущего года.- Это взвешенное решение мы приняли вместе с тренером и руководством. Я не смог бы набрать нужную форму к Кубку мира и чемпионату мира, как бы не мечтал об этом. Наверное, мог бы поехать и занять в таком состоянии какое-нибудь десять место, однако это несерьезно. Предпочтительнее сейчас спокойно заняться восстановлением, - объяснил свое решение трехкратный чемпион мира.Этапы Кубка мира состоятся в нидерландском Херенвене в январе 2021 года, а ЧМ-2021 по конькобежному спорту – в феврале. В европейском чемпионате, который открывает международный сезон, участие Дениса Юскова не планировалось.