Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии в первом туре с результатом в 79,86 процента голосов после подсчета результатов с 82,13 процента избирательных участков. О предварительных итогах выборов президента Киргизии 2021 года в воскресенье, 10 января, сообщили представители Центральной избирательной комиссии государства.По данным ЦИК, ближайший преследователь Адахан Мадумаров набирает чуть больше шесть процентов.На референдуме в Киргизии за президентскую форму правления проголосовало 74,75 процента, за парламентскую -10,14 процента, против обоих вариантов - 4,01 процента.Голосование на досрочных выборах президента и референдуме во вопросу о форме правления в Киргизии уже завершилось. По последним данным, в выборах приняли участие 33,13 процента, а в референдуме свыше 33,08 процента из почти 3,56 миллиона избирателей.