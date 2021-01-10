Специалисты Вандербильтского исследовательского университета и испанский врачи в ходе своих исследований установили, что зараженные коронавирусом пациенты отделения интенсивной терапии страдали от дисфункции мозга чаще, чем больные с другими респираторными инфекциями. Об этом пишет издание EurekAlert.Дисфункция мозга может проявлять себя по-разному: симптомами недуга являются дезориентация и неспособность сосредоточить внимание на чем-либо, а также делирия, полная потеря сознания и даже кома. Ученые заметили признаки дисфункции у более чем двух тысяч пациентов, которые перенесли тяжелую форму коронавирусной инфекции.В состоянии дисфункции мозга больные пребывали в среднем по двенадцать дней. У 82% пациентов коматозное состояние длилось в среднем десять суток. Около 50% наблюдаемых пациентов страдали от состояния дезориентации на протяжении трех суток. Данные показатель оказались более чем в два раза выше, чем у пациентов, которые болели другими респираторными заболеваниями в отделении.При этом 88% участников исследования были подключены к аппаратам ИВЛ.Ученые отметили также, что у пациентов, которые общались с родными и друзьями хотя бы через интернет, риск развития симптомов дисфункции мозга оказался ниже на 30%, чем у тех, кто не общался с близкими людьми. По мнению экспертов, дисфункция мозга у больных коронавирусом пациентов могла быть вызвана в том числе тем, что они отдавали себе отчет в смертельной опасности этой инфекции.