Японское министерство здравоохранения, труда и благосостояния зафиксировало случаи заражения новым штаммом коронавирусной инфекции у четырех человек, которые накануне были в Бразилии. В отчете ведомства, опубликованном на официальном сайте, говорится, что данная мутация заболевания не похожа на те, что распространяются в Великобритании или ЮАР.Сообщается, что зараженные прибыли на территорию Японии через международный аэропорт Ханэда в Токио. Двое из инфицированных новым штаммом коронавируса – дети в возрасте около десяти лет. У одного из них наблюдается повышение температуры тела.Министерство здравоохранения Японии также выявило случай передачи нового штамма заболевания непосредственно на территории государства. Заражение зафиксировали у двух посетитель токийского заведения общественного питания, которые обедали вместе с 30-летним местным жителем, накануне приехавших из Британии.Ранее Всемирная организация здравоохранения признала, что «британский» штамм коронавирусной инфекции действительно распространяется быстрее обычного.