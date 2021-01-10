Рассказ о визите российского президента Владимира Путина в прошлом году в Дамаск взбудоражил арабоязычные средства массовой информации и стал «темой номер один» у зарубежных журналистов. Об этом в воскресенье, 10 января, пишет газета Donya-e-Eqtesad.В материале издания отмечается, что большое внимание арабоязычных журналистов привлек, в частности, тот факт, что российский лидер посетил Сирию в дни празднования православного Рождества. Журналисты также акцентировали внимание в своих материалах на том, что Владимир Путин посетил не только православную церковь Святой Девы Марии, но и одну из крупнейших и старейших мечетей в мире - мечеть Омейядов.Сам Владимир Путин говорил, что решил сделать это из-за хранения представителями ислама мощей Иоанна Крестителя. Российские президент выразил благодарность за сохранение христианских святынь и отметил близость двух религий, которые основаны на общих моральных и нравственных ценностях.Как сообщал сайт kp.ru, Владимир Путин посещал Дамаск 7 января 2020 год, подготовку и сам визит до недавнего времени держали в секрете. Во время поездки глава государства посетил командный пункт российской группировки войск в Сирии и провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом.