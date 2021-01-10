Первый заместитель комитета Государственной думы по образованию и науке и экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал, как подготовиться к первой рабочей неделе после долгих новогодних праздников. В интервью агентству ТАСС в воскресенье, 10 января, академик РАН объяснил, что в первую очередь следует выспаться, следить за состоянием своего здоровья и не пытаться разом сделать все накопившиеся за выходные дела.После десятидневного отдыха сотрудникам необходимо вернуться в привычный суточный ритм. Это настоящее испытание для организма, поэтому в течение первой рабочей недели внимательно следить за состоянием своего здоровья. Особенно это касается людей, которые страдают от гипертонии.- Необходимо внимательно следить за своим самочувствием. Те, кто измеряет давление - измерять вы его должны так же тщательно и регулярно, как чистить зубы, - подчеркнул Геннадий Онищенко.После длительного отдыха не следует резко нагружать себя с психологической и умственной точки зрения, не надо пытаться переделать все накопившиеся дела разом, отметил эксперт.Не следует также забывать про важность нормального питания и режим сна, а также про том, что пандемия коронавируса все еще не завершилась: завтра транспорт в городах будет наполнен людьми, поэтому надо носить средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.