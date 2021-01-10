В России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавирусной инфекции. Его обнаружили у россиянина, накануне вернувшегося из Великобритании, сообщила в воскресенье, 10 января, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала \\"Россия 1\\".- У одного обследованного обнаружили коронавирус нового штамма, - сообщила главный санитарный врач России, комментируя результаты обследования жителей страны, которые недавно вернулись с территории королевстваНапомним, что в середине декабря минувшего года британские ученые сообщили об обнаружении мутировавшего варианта коронавирусной инфекции на территории королевства. Именно с ним связали быстрое распространение заболевания в юго-восточной части Англии. По данным специалистов, новый штамм может быть на 70% более заразен. Такие случаи заражения зафиксировали уже в нескольких странах мира.Накануне ВОЗ признала, что «британский» коронавирус действительно распространяется быстрее обычного, однако и медиков пока что нет данных, которые свидетельствовали бы о большей летальности и опасности этого варианта инфекции.Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки на территории России врачи зафиксировали 22 851 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в стране достигло 3,4 миллиона человек.