Некоторые богатые государства предпочитают игнорировать права и потребности менее развитых стран в обеспечении своего населения вакциной от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 10 января, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время своего выступления по видеосвязи на торжественном мероприятии по случаю 75-летия первого собрания Генассамблеи ООО в Лондоне.По мнению генсека организации, пандемия коронавируса высветила серьезные пробелы в международном сотрудничестве и солидарности между государствами.- Мы видим проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничают при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для менее развитых государств, - объяснил свою точку зрения Антониу Гутерриш.Он отметил, что эпидемия оказала непропорциональное воздействие на бедных и обездоленных, пожилых и детей, людей с ограниченными возможностями и меньшинства. По данным ООН, коронавирус вверг в нищету примерно 88 миллионов человек и поставил более 270 миллионов под угрозу острой нехватки продовольствия.- Эпидемия коронавируса обнажила слабые места нашего мира. Чтобы устранить это, нам необходимо уменьшить неравенство и несправедливость, а также укрепить узы взаимной поддержки и доверия, - заключил генеральный секретарь организации.На сегодняшний день количество заражений коронавирусом с начала пандемии достигло отметки в 89,6 миллиона человек. Более 1,9 миллиона умерли от заболевания. В России зафиксировано более 3,4 миллиона случаев заражения за весь период. Сегодня Роспотребнадзор заявил о выявлении в стране «британского» штамма коронавируса.