Дональд Трамп и его старший советник и зять Джаред Кушнер призывают своих сторонников в американском Конгрессе препятствовать возможной процедуре импичмента путем критики данного предложения в соцсетях. Об этом в воскресенье, 10 января, пишет издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники.В материале газеты говорится, что пока что неясно, принесли ли усилия Трампа и Кушнера успех. Вчера звучали в основном призывы демократов отстранить действующего президента от власти, однако некоторые республиканцы опубликовали письмо, в котором призвали Байдена попытаться предотвратить импичмент.В распоряжение The Washington Post также попал меморандум в связи с возможным импичментом. Его распространил среди однопартийцев лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Согласно нему, верхняя палата законодательного органа не вернется к работе до 19 января – значит, разбирательство по импичменту, если и состоится, то будет проходить уже после того, как Трамп покинет должность президента.Как ранее писал сайт kp.ru, окружение Дональда Трампа полагает, что он не будет принимать участие в выборах президента США в 2024 году.