Говорить о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в России пока что рано, однако количество заболевших за первую декаду этого года снизилось на 12 процентов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 10 января, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.- Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано, но цифры следующие. Заболеваемость, если смотреть первую декаду нового года и последнюю декаду 2020-ого, то снизилось количество числа заболевших почти на 12%, ежедневно регистрирующихся случаев, - объяснила главный санитарный врач страны.Анна Попова добавила, что уменьшилось примерно на такое же количество процентов и число госпитализированных. Значительно меньше болеют дети всех возрастов, однако по-прежнему высокие цифры наблюдаются у сотрудников торговли и работников транспорта.Напомним, что в России выявили первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса у человека, который недавно вернулся из Англии. Анна Попова заверила, что это пациент больше не выделяет вирус, а сама болезнь у него прошла без симптомов.