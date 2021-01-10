Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу российской сборной по биатлону в смешанной эстафетной гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе в воскресенье, 10 января. Видео, на котором запечатлена реакция журналиста, она разместил на своей странице в социальной сети Instagram.- Господи! Дождались!, - подписал Дмитрий Губерниев свою публикацию.Первая в этом сезоне смешанная эстафете стала победной для российской сборной по биатлону. Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали золотые медали, прервав таким образом безмедальную серию в 43 гонки. Российские спортсмены оставили позади биатлонистов из Норвегии и Франции.Кстати, накануне Дмитрий Губерниев говорил, что «съест свой ботинок», если российская сборная доведет антирекордную серию гонок без медалей до 50 стартов.