Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сравнил текущий год с 1945-м. Во врем своего выступления по видеосвязи на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне глава организации объяснил, что сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса, а завтра может начаться против война террористов в киберпространстве- Это не 1945 год. Мы ведем войну против вируса, завтра может начаться против террористов в киберпространстве. Мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата. Конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи, - объяснил разницу Антониу Гутерреш.Генсек ООН отметил, что на этом фоне увеличивается важность международного сотрудничества. По мнению Гутерреша, для устранения источников неравенства нужен \\"новый общественный договор\\" между людьми, властью, бизнесом.- В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход. Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство, - добавил он.Ранее Антониу Гутерреш заявил, что ряд богатых стран предпочитает игнорировать права и потребности менее развитых стран в обеспечении своего населения вакциной от коронавирусной инфекции. Такую ситуацию генсек ООН назвал «вакцинным национализмом».