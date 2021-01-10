Первые консультации со специалистами ВОЗ по разрешению для использования при чрезвычайной ситуации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» начнутся в конце января текущего года. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил советник российского министра здравоохранения Сергей Глаголев.- Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины на получение разрешения при чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в 20-х числах текущего месяца, - рассказал он в эфире канала «Россия-1».Как сообщал сайт kp.ru, в конце ноября этого года производители российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подали в ВОЗ заявку на сертификацию по ускоренной процедуре. В соответствии с критериями организации, регистрация препаратов для использования в случае возникновения ЧС осуществляется, когда препарат направлен на лечение опасного заболевания, которое может привести к пандемии, и ему нет лицензированных аналогов.