Число случаев заражения коронавирусом в мире за все время пандемии превысило отметку в 90 миллионов. Об этом 10 января сообщает университет Хопкинса.Специалисты подсчитали, что covid-19 был выявлен у 90 005 787 человек. Больше всего инфицированных зафиксировано в Соединенных Штатах - более 22,2 миллиона. К слову, всего в мире количество летальных случаев перевалило за 1,93 миллиона, а выздоровели от болезни почти 50 миллионов заболевших.Тем временем, по данным ВОЗ заболевших коронавирусом на планете более 88,38 миллионов.