В России еще в конце 2020 специалисты выявили \\"британский\\" штамм коронавируса. О том, будут ли действовать на этот вариант вируса уже существующие вакцины kp.ru рассказал руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.По мнению специалиста, уже сейчас ученым известно, что у инфицированных новым штаммом ковида в верхних дыхательных путях отмечается повышенная вирусная нагрузка. Однако вакцина против этой болезни работать будет.- По нашей информации \\"Спутник V\\" является высокоэффективным против новой мутации вируса, - сообщил генетик.Накануне глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова тоже заверила, что российские вакцины эффективно защищают от \\"британского\\" варианта covid-19. Как ранее сообщалось, в стране кроме \\"Спутника V\\" началась прививочная компания препаратом \\"ЭпиВакКорона\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России обнаружен «британский» штамм коронавируса - чего нам ждать от нового врага«Комсомолка» собрала ответы на 5 главных вопросов об этой разновидности возбудителя коронавирусной инфекции (подробности)