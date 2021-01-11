\\"Британский\\" штамм коронавируса выявлен уже в нескольких десятках стран мира. Ученые предупреждают о том, что вирус намного заразнее уже известного специалистам варианта covid-19. О том, станет ли болезнь тяжелее и вырастет ли смертность, kp.ru рассказал руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.По его словам, на данный момент у пациентов не наблюдается повышения тяжести болезни или частоты осложнений с \\"британской\\" инфекцией. Однако генетик считает, что пока не стоит рассчитывать на более слабый и \\"гуманный\\" вариант болезни.- На сегодня нет убедительных оснований считать, что такая разновидность covid-19 протекает более легко и безобидно, - рассказал Ильинский.Как писал сайт kp.ru, в России в конце 2020 года был выявлен случай заражения \\"британским\\" вирусом. Однако считается, что российские вакцины против инфекции так же эффективны, как и для его первоначальной версии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России обнаружен «британский» штамм коронавируса - чего нам ждать от нового врага«Комсомолка» собрала ответы на 5 главных вопросов об этой разновидности возбудителя коронавирусной инфекции (подробности)