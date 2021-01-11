Новый вид коронавируса, который весь мир теперь называет \\"британским\\", уже выявлен в ряде стран. Считается, что этот covid-19 имеет повышенную заразность. О том, насколько же на самом деле опасен ковид, kp.ru рассказал руководитель медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.Согласно исследованиям, как отметил генетик, одна из мутаций вируса привела к изменению в белке, из которого построены его \\"шипы\\". В Великобритании также заявили, что из-за этого \\"усовершенствования\\" инфекция может намного проще проникать в клетки человека. В связи с этим, ученые из Соединенного королевства полагают, что инфекция приобретает повышенную заразность - примерно на 71%.Однако Ильинский отмечает, что убедительных научных подтверждений этой цифры пока нет. Но новый штамм сказывается на пациентах повышенной вирусной нагрузкой в верхних дыхательных путях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ России обнаружен «британский» штамм коронавируса - чего нам ждать от нового врага«Комсомолка» собрала ответы на 5 главных вопросов об этой разновидности возбудителя коронавирусной инфекции (подробности)