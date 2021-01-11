Люди все еще продолжают заражаться коронавирусом в разных уголках Земли, однако все же есть способ остановить пандемию covid-19.По мнению президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывшего главного внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирины Шестаковой, прекратить распространение инфекции можно только при вакцинации трех четвертей населения. Причем сделать это нужно в максимально короткие сроки. Об этом врач рассказала РИА Новости.- Если мы будем всех вакцинировать три года, у нас уже подоспеют те, у кого иммунитет закончился. И тем самым у нас это будет постоянный текущий процесс. Поэтому нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа, - рассказала Шестакова.Напомним, Россия уже разработала несколько вакцин от коронавируса, сейчас в стране идет компания по вакцинации. По последним данным, в стране привиты более 1,5 миллиона граждан.