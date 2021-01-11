Последние новости на утро 11 января 2021 года: Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале. Это связано с тем, что в этом месяце будет важный праздник - 23 февраля страна отметит День Защитника Отечества. Однако для того, чтобы отдыхать несколько дней подряд, гражданам нужно будет отработать шесть дней с 15 по 20 февраля. Затем граждан ожидает одна трехдневная рабочая неделя с 24 по 26 февраля. К слову, всего в 2021 году будет семь коротких рабочих недель и всего одна длинная.В России обнаружен первый случай заражения \\"британским\\" штаммом коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, этот вид инфекции был завозной. Обладатель вируса прибыл из Великобритании еще в конце 2020 года, симптомов болезни у него нет.Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала американского президента Дональда Трампа \\"служанкой\\" (hand maiden) российского лидера Владимира Путина. Она не исключает, что у РФ есть на политика какой-то компромат, а сам Трамп, по ее мнению, неуравновешенный человек.В России МЧС с Минздравом готовят новые требования к сигаретам. Теперь они должны быть самозатухающими. Это предписание ведомств может быть утверждено через два года.Мэр Якутска Сардана Авксентьева объявила о досрочном сложении полномочий из-за состояния здоровья. Она заявила, что скоро ляжет в больницу для проведения операции.Кандидат в президенты Кыргызстана Садыр Жапаров выиграл выборы с 52,11% голосов по данным со 100% участков, передает ЦИК. Общая явка на выборы составила более 39%.В России продолжается вакцинация граждан от коронавируса. Общее число тех, кто сделал прививку препаратом \\"Спутник V\\", превысило 1,5 миллиона человек.