Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у вернувшегося из Великобритании россиянина обнаружили \\"британский\\" штамм коронавируса.Она рассказала, что в ноябре из Британии в Россию прилетели 32 человека. У них был выявлен коронавирус, но при этом только у одного - новый штамм.\\"Он уже не выделяет этот вирус\\", — передает слова Поповой ТАСС.Глава Роспотребнадзора отметила, что новая российская вакцина способна защитить и от нового штамма, подтверждают данные ПЦР-систем.Попова подчеркнула, что британский штамм действительно может быть заразнее, но не вызывает более тяжелого течения болезни.Напомним, что в декабре власти Великобритании заявили, что в стране выявлен новый штамм коронавируса, который заразнее своего предшественника. Премьер-министр Борис Джонсон рекомендовал воздержаться от походов в гости на Рождество и Новый год и ограничиться кругом своей семьи. В связи с быстро распространяющимся новым штаммом многие страны, в том числе и Россия, закрыли авиасообщение с Великобританией.