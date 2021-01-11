Новогодние каникулы остались позади. 11 января россияне массово выходят на работу, возвращаются к привычному ритму жизни. Но не так просто настроиться на рабочий лад после затяжного отдыха, организм расслабился, «прилипло» несколько лишних килограмм из-за обильной праздничной пищи.Руководитель Центра формирования здорового образа жизни, врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, насколько россияне в среднем поправляются за каникулы. Многие прибавляют в весе 3-4 килограмма.- Если человек переел один день, а на следующий он будет придерживаться правильного питания, то организм с этим справится. Увеличения веса не случится. Если же 10 дней есть всё подряд, то вернуть былые формы уже сложно, - отметила врач в беседе с NEWS.ru.Во время каникул лишние килограммы «прилипают» сильнее обычного. Причина в том, что человек разрешает себе расслабиться, часто на столе появляются не свежие продукты, а «со вчерашнего застолья».Чтобы вдохнуть в угощения вторую жизнь, их подвергают вторичной обработке — обжаривают или заливают новой порцией майонеза. К тому же, под алкоголь теряется чувство меры, что приводит к потреблению ненужных калорий.- Зачастую справиться с новогодними килограммами удается только к июню. Так что лучший совет – стараться придерживаться умеренности и вести здоровый образ жизни, - заключила эксперт.Стоит отметить, что окончание затяжных каникул связано не только с лишними кг, но и с психологическими проблемами. Многие не могут настроиться на рабочий ритм и испытывают по этому поводу дополнительный стресс. Что тоже способствует прибавке в весе.В беседе с \\"Известиями\\" эксперты объяснили, как настроиться на рабочий лад после отдыха.