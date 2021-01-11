Лидер КНДР Ким Чен Ын был избран генеральным секретарем партии. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).\\"VIII съезд Трудовой партии Кореи единогласно принял решение избрать Ким Чен Ына на должность генерального секретаря ТПК\\", - отмечает ЦТАК.Отмечено, что решение партии является \\"проявлением единой воли\\" и стремления всех ее членов, народа и военнослужащих народной армии добиться \\"новых побед революционных идей чучхе\\".На предыдущем съезде ТПК, проходившем в мае 2016 года, Ким Чен Ын был избран на пост председателя партии.На данный момент не уточняется, остался ли за Ким Чен Ыном пост председателя партии. В свое время до самой смерти в 2011 году пост секретаря занимал отец Ким Чен Ына - Ким Ир Сен, а ранее и его дед, который был основателем народно-демократической республики.