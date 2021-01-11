Ведущий сотрудник центра погоды \\"Фобос\\" Александр Синенков заявил, что в первый рабочий день после новогодних праздников в Москве ожидается небольшой снег, а столбик термометра опустится до минус 11.\\"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой снег. Температура днем минус 9 - минус 11 в столице, минус 8 - минус 13 по области\\", - рассказал Синенков РИА Новости.По словам синоптика, в столице будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится - до 750 миллиметров ртутного столба.Ранее специалисты предупреждали, что в Центральную часть России придут сибирские морозы. Отмечено, что таких температурных показателей не было уже три года. Синоптик посоветовал достать теплые зимние вещи, потому как россиян ждут испытания по-настоящему русскими морозами.