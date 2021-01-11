Далеко не всем удается без проблем настроиться на рабочий лад. Многие люди испытывают переживания, задумываясь о возвращении на работу, а это отражается не только на работоспособности, но и здоровье.- Нужно принять факт окончания выходных, если отвергать, то будет тяжелее. А чтобы было легче, можно прибегнуть к хитрости: на первые рабочие дни спланировать какие-то удовольствия по вечерам. Сходить на каток, в кино, запланировать какую-то приятную покупку. Не стоит забывать, что впереди старый Новый год, Крещение и еще будут поводы ощутить праздничное настроение, - отметила в беседе с «Известиям» замдиректора Института психологии РАН доктор психологических наук Наталья Харламенкова.Доцент кафедры психологии личности СПбГУ Наталья Искра считает, что сложнее вернуться в работу тем, кто работает дистанционно. Им не нужно выходить из дома и самоорганизоваться сложнее.Поможет правильная организация рабочего места и маленькие привычные ритуалы, например, утренний кофе, прослушивание музыки. То, чем обычно сопровождается начало рабочего дня.Если стул и стол для работы не удобный, то самое время обновить мебель, это не только будет стимулом окунуться в работу, но и внесет свой вклад в сохранение здоровья.К тому же, работа должна быть в радость, тогда возвращаться на нее приятнее. Если человек не видит перспектив в деле, которым занимается, то у него гораздо меньше стимулов возвращаться к трудовой деятельности, пишет ФАН.А вот спешить в спортзал и восстанавливать физическую активность стоит постепенно. Начать с интенсивной ходьбы и легких получасовых нагрузок.- По утрам подойдет 7-10 минутная гимнастика, которая разогреет все тело, после приступить к растяжке. Тем, кто только пришел в мир спорта, не стоит проводить больше двух 40-минутных тренировок в неделю. Через 14 дней организм привыкнет и сам будет требовать увеличения физической нагрузки, тогда можно начинать работать в полную силу, - отметил фитнес-тренер, эксперт по снижению веса Станислав Милославский.