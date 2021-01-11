Врач Мириам Стоппард назвала утренние привычки людей, способные навредить здоровью.Так, после пробуждения не стоит начинать сразу делать энергозатратные упражнения. Врач объясняет, что тело после сна обезвожено, и ткани из-за этого плохо растягиваются. Неосторожные занятия фитнесом могут привести к травмам позвоночника и суставов, заявила Стоппард в беседе с Mirror.Также она рекомендовала отказаться от привычной чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам. Врач подчеркнула, что эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови.Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина, не работают так, как нужно. Поэтому Мириам Стоппард рекомендует хорошо позавтракать перед приемом этих любимых многими напитков.