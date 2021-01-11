Эксперты прогнозируют, как будут меняться цены на нефть в 2021 году. Из-за старта массовой вакцинации в нескольких странах можно рассчитывать на отмену ограничений передвижения. А это приведет к увеличению спроса на топливо.- Пиковая цена будет фиксироваться к середине года. Мир увидит результаты применения вакцин, если они будут положительные, то начнется восстановление и рост мировой экономики. Нефть может подняться до отметки в 60 долларов за баррель, - отметил в беседе с «Известиями» аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.В настоящее время в мире применяется три вакцины: российская «Спутник V», британская AstraZeneca и американо-немецкая Pfizer-BioNTech.- Пока ситуация на рынке нефти остается хрупкой и вряд ли сильно переменится в I квартале наступившего года. Справедливая цена в 2021 году будет на уровне 40-45 долларов, - считает главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.На рынке будут фиксироваться взлеты и падения, но, скорее всего, верхний предел в 60 долларов за баррель так и не удастся пробить, равно как и падений ниже 40 долларов эксперты не прогнозируют.